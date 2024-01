Silvesterkrawalle in Solingen Interner Bericht zeigt schwere Versäumnisse der Polizei

Knapp drei Wochen nach den schweren Ausschreitungen in der Neujahrsnacht in Solingen reißt die Kritik am Einsatz der Polizei nicht ab – wobei das Vorgehen der eingesetzten Beamten bei der Bekämpfung der Unruhen in der Siedlung Hasseldelle inzwischen auch polizeiintern für Diskussionen sorgt. So kommt eine vorläufige Bewertung des Einsatzes durch das Polizeipräsidium Wuppertal jetzt nämlich zu dem Schluss, dass die Verantwortlichen der Polizei in der Randalenacht falsch auf die heftigen Ausschreitungen reagiert und erst spät landesweit verfügbare Unterstützungskräfte nach Solingen beordert haben.