Ansichtssache: Innerstädtischen Verkehr flüssiger gestalten

Die Kreisverkehre am Dickenbusch bringen Entlastung für die City. Politik muss Farbe bekennen.

Direkt am Dickenbusch wird das Omega-Gelände entwickelt. Wann auch immer hier in den nächsten Jahren Neues gestaltet wird, eins ist schon heute sicher: Es werden dort Firmen und ihre Mitarbeiter in die ehemaligen Kieserlinghallen und in Neubauten auf dem Terrain der Wirtschaftsförderung einziehen - und mehr Verkehr als bisher wird entstehen.

Die Verkehrsführung in und aus der Innenstadt heraus ist aber derzeit nicht zum Besten gestellt. Eine Linksabbiegemöglichkeit von der Kölner Straße in die Friedrichstraße fehlt. Über die Peter-Knecht-Straße in Höhe der Sparkasse quält sich dagegen der Verkehr in der Hoffnung, im Hofgarten-Parkhaus oder auf anderen öffentlichen Flächen einen Stellplatz fürs Auto zu finden. Das nervt mitunter. Genau so wie die Tatsache, dass der Verkehr, der aus der City kommt, spätestens an der Ampel kurz vor der Lutherkirche ausgebremst wird. Springt die Signalanlage hier auf Grün und fährt man weiter in Richtung Höhscheid, ist nach nicht einmal 100 Metern erneutes Warten in Höhe der Lutherkirche angesagt. Denn die Grüne Welle haben jene Autofahrer auf ihrer Seite, die von der Straße Birkenweiher kommen. Keine Frage: Die beiden schon lange geplanten Kreisverkehre am Dickenbusch könnten den Verkehr flüssiger gestalten und den Verkehr rund um den Hofgarten ein wenig entlasten.