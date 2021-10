Projekt in der Solinger Innenstadt : Anmeldestart für die Gläserne Werkstatt

Die Verantwortlichen der Gläsernen Werkstatt stehen vor dem Gebäude, in dem demnächst die Sanierungsarbeiten beginnen (v. l.): Christian Darmann, Almuth Finke, Julia Dinnebier, Carsten Zimmermann, Uta Schneider (BSW-Geschäftführerin) und Hartmut Hoferichter. Foto: Carolin Streckmann

Solingen-Mitte Die Sanierung des ehemaligen Appelrath-Cüpper-Gebäudes beginnt in der kommenden Woche. Wann die Gläserne Werkstatt vollständig einziehen kann, ist noch unklar. Nun startet aber schon die Bewerbungsphase für Interessierte.

Das Projekt „Gläserne Werkstatt“ geht in die nächste Phase. Nach Verzögerungen durch Absprachen der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) mit den Eigentümern der Immobilie, in der die Gläserne Werkstatt entsteht, können nun die Sanierungsarbeiten beginnen. „Das Gebäude ist zehn Jahre lang nicht genutzt worden. Jetzt ist eine komplette Entkernung notwendig“, erklärt SEG-Geschäftsführer Carsten Zimmermann. Das bedeute hohe Kosten. „Wir sind froh, dass wir eine einvernehmliche Lösung mit den Eigentümern gefunden haben“, so Zimmermann. In der kommenden Woche könne die Renovierung starten.

Noch sei allerdings unklar, wann die Arbeiten abgeschlossen sind, sagt Stadtdirektor und Mit-Geschäftsführer der SEG, Hartmut Hoferichter. „Wir können nicht sagen, ob wir zu jeder Ausschreibung für die Arbeiten ein Angebot bekommen.“ Es könne sein, dass die Sanierung sich so lange hinziehe, dass eine angedachter Öffnung der Gläsernen Werkstatt im Frühjahr 2022 nicht machbar ist. Spätestens zum dritten Quartal soll aber eröffnet werden.

Info Gläserne Werkstatt Teil eines größeren Projekts Urbane Produktion Die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft (BSW) will mit dem Projekt „Urbane Produktion im Bergischen Land“ eine nachhaltige Entwicklung in Wirtschaft und Gesellschaft auf regionaler Ebene voranbringen. Anmeldung Weitere Informationen zur Gläsernen Werkstatt und zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite der SEG.

Die ehemalige Appelrath-Cüpper-Immobilie sei am geeignetsten für das Projekt mitten in der Solinger Innenstadt. „Wir haben kein anderes Gebäude gefunden, wo wir zwei Seiten gleichzeitig bespielen können“, sagt Hoferichter. Die direkte Anbindung sowohl an den Fronhof als auch an die Hauptstraße sei für das gläserne Konzept wichtig.

Passend zum Start der Bauarbeiten eröffnen die Verantwortlichen das Anmeldeverfahren für die Werkstatt-Kuben. Die sollen interessierten Unternehmen, Start-Ups oder Initiativen die Möglichkeit geben, ihre regionalen Produkte und deren Herstellungsprozesse vorzustellen. Wer einen solchen Kubus anmieten möchte, kann sich dazu nun bei der SEG bewerben. Die Kuben werden für sechs, neun oder zwölf Monate vergeben. Wer mit seinen Produkten einziehen darf, entscheidet unter anderem das Team der Gläsernen Werkstatt, bestehend aus Christian Darmann, Julia Dinnebier und Almuth Finke, mithilfe von unabhängigen Beratern aus verschiedenen Branchen. Bewerberinnen und Bewerber müssen nachweisen, dass sie regionale, qualitative Produkte herstellen, und erklären, wie sie sich im Rahmen des Projekts engagieren wollen. Gefragt sind Produkte im Themen-Spektrum „Schneiden“ und „Geschnittenes“. Zunächst sind 16 Kuben geplant. Zum Start der Gläsernen Werkstatt ist die Anmietung im Rahmen der Projektförderung kostenlos, später werde eine Gebühr erhoben, so Hoferichter.

„Wir wollen typische Produkte der Region erlebbar machen“, fasst er das Konzept zusammen, das die SEG auch als Neustart für die Solinger Innenstadt ansieht. Es ist deswegen auch ein Anliegen der Verantwortlichen, das Projekt nicht erst mit der Eröffnung an die Menschen heranzuführen. Während der Sanierungs-Arbeiten sind bereits Veranstaltungen rund um die Gläserne Werkstatt geplant. So gibt es ab jetzt jeden Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr Informationen am Bau-Wagen vor dem Gebäude an der Hauptstraße. Außerdem veranstalten die Verantwortlichen am 6. November und 4. Dezember zwischen 10 und 15 Uhr ein Bau-Frühstück mit einer mobilen Messerschleiferei und dem Verkauf fairer Produkte.