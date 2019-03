Stadtentwicklung in Solingen : Innenstadt muss sich neu erfinden

Die Solinger Innenstadt aus der Vogelperspektive: Im Zentrum liegt der Hofgarten. Er bleibt einer der Ankerpunkte des Handels. . Foto: SVO - Solingen Von Oben

Solingen Der Konzeptentwurf „City 2030“ steht – ein Jahrhundertprojekt. Handel wird konzentriert. Urbane Wohnquartiere entstehen neu.

Es handelte sich um eine eher überschaubare Runde, die sich am Montagabend im städtischen „Zukunftsbüro“ an der Hauptstraße versammelt hatte. Rund 30 Besitzer von Immobilien in der City sowie Händler waren der Einladung der Stadt gefolgt. Wobei das, was die Fachleute zweier Planungsbüros den Anwesenden zu präsentieren hatten, alles andere als eine Kleinigkeit darstellte.

Denn tatsächlich dürfte die Solinger Innenstadt in den folgenden ungefähr fünf bis zehn Jahren vor dem größten Umbau seit mehr als einem halben Jahrhundert stehen. Das sieht zumindest das neue integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept „City 2030“ vor, dessen Entwurf vor kurzem fertiggestellt wurde und das nach Möglichkeit noch vor den Sommerferien vom Stadtrat auf seinen weiteren Weg gebracht werden soll.

Info Alte Wohnstraßen sollen neuen Charme erhalten Immobilien Die Stadt hat es in der Innenstadt mit vielen unterschiedlichen Hauseigentümern zu tun. Privatleute, Erbengemeinschaften, aber auch Fonds gehören zu den Ansprechpartnern. Finanzierung Um Anreize zum Umbau von Häusern in Wohnimmobilien zu schaffen, sollen vor allem Landesmittel fließen. Historie Die City stammt aus den 50er Jahren. Ziel ist es unter anderem, alte Wohnstraßen wie Amtstor und Neutor wieder umzuwandeln.

Dabei sind sich Stadtverwaltung und Politik – unabhängig von einzelnen Details – über die grundsätzliche Richtung bereits seit geraumer Zeit einig. Die Solinger Innenstadt, in ihrer heutigen Form nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren neu entstanden, hat ein Überangebot an Flächen für den Einzelhandel. Und dementsprechend soll in Zukunft eine Konzentration der Geschäfte im Bereich zwischen Hofgarten sowie Clemens-Galerien mit Ausläufern bis zur oberen Hauptstraße erfolgen. Was im Gegenzug jedoch bedeutet, dass die dadurch frei werdenden Flächen eine neue urbane Nutzung erhalten – wozu wiederum die Immobilien-Eigentümer mit ins Boot geholt werden müssen.

Deshalb waren die Hausbesitzer beziehungsweise Händler von Beginn der Planungen in die Überlegungen der beiden von der Stadt beauftragten Planungsbüros Pump-Uhlmann sowie Junker + Kruse mit eingebunden gewesen. Aus gutem Grund, wie Stadtdirektor Hartmut Hoferichter nun noch einmal betonte. Denn schließlich gehe es darum, gemeinsam mit den Betroffenen die Veränderungen anzugehen, sagte Hoferichter am Montag bei der Vorstellung des Konzeptentwurfes.

Ein Entwurf, der aber nicht allein die Immobilien-Inhaber und die Geschäftsleute in die Pflicht nimmt. Vielmehr ist vorgesehen, dass auch die Stadt das in ihrer Macht Stehende unternimmt, um ein urbanes innerstädtisches Umfeld zu schaffen, das Eigentümer in der City erst animieren würde, Geld in die Hand zu nehmen.

So soll das Rathaus nach der jetzt vorliegenden Grundidee die Grünanlagen Dickenbusch, Maltesergrund beziehungsweise den Park am Birkenweiher verschönern und ein Lichtkonzept anstoßen. Weiter ist es aber auch nötig, über Maßnahmen den Verkehr „verträglicher“ zu gestalten, Innenhöfe zu lebenswerten Räumen umzubauen, den Fronhof zum Scharnier zwischen Neumarkt sowie Hauptstraße zu machen, Neutor und Amtstor als Übergänge zum City-Kern aufzuwerten und die Goerdelerstraße mit neuen Mittelstreifen, Gehwegen, Querungen sowie Plätzen zu attraktivieren.

Womit der Fokus einerseits auf das bestehenden Zentrum gelegt wäre, derweil anderseits – jenseits aller Konzentrationsbemühungen – die Grenzen der heutigen Innenstadt durchaus gesprengt werden könnten. Denn ein Hauptpunkt des vorliegenden Konzeptentwurfs sieht vor, die Solinger Innenstadt zukünftig größer zu fassen, also die südlichen Bereiche bis zum Südpark ebenfalls als Entwicklungsraum in den Blick zu nehmen.

Omega-Gelände, Birker Straße, Birkenweiher, Eissporthalle, Südpark und Dickenbusch – den Planern schweben gleich mehrere Quartiere vor, in denen eine gemischte Nutzung später einmal großstädtisches Flair und parallel nachbarschaftliche Identität unter einen Hut bringt. Eine Entwicklungsgesellschaft Innenstadt soll hierfür die Rahmen setzen sowie den Eigentümern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wobei die Verantwortlichen bei der Stadt froh sind, schon seit einiger Zeit einen prominenten Partner zu haben, der in Sachen Neuanfang in der Solinger City mit gutem Beispiel vorangeht.

Die Stadt-Sparkasse Solingen wird in den kommenden Jahren nämlich nicht nur eine neue Hauptstelle am Neumarkt bauen. Darüber hinaus will das Geldinstitut auf der Fläche der aktuellen Hauptverwaltung moderne Wohnbebauung schaffen. Und die würde dann wiederum die ideale Verbindung von der unteren Hauptstraße zur südlichen Innenstadt darstellen.