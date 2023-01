Solinger Christdemokraten mit Fragenkatalog CDU verlangt Auskunft über mögliche Arena-Standorte

So verlangt die CDU in dem am Freitag veröffentlichten Fragenkatalog zum Beispiel Auskunft darüber, welche Standorte als Alternativen zum bislang präferierten Standort Weyersberg genau vorgesehen sind und ob es diesbezüglich schon Gespräche gegeben hat. Darüber hinaus will die Union aber auch erfahren, wie „der Stand der Überlegungen hinsichtlich Zustands und zukünftiger Nutzung der Klingenhalle, insbesondere für den Schul- und Vereinssport, sofern ein alternativer Standort für die Arena vorgesehen ist. Und die Christdemokraten monieren, die politischen Gremien seien bislang nur unzureichend über die neuen Entwicklungen informiert worden.