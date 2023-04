Industriemuseum Solingen „Mitmach-Maschine“ wird immer bunter

Die „Mitmach-Maschine“ kann gleichzeitig von bis zu 30 Personen genutzt werden, weswegen es teils zu Wartezeiten kommt. Diese können mit einem Besuch in der Dauerausstellung überbrückt werden. Laut Museum ist dies empfehlenswert und wird bei Gruppenführungen unabhängig von der Auslastung eingeplant. Denn so könne man das theoretische Wissen in der Praxis erleben. Für zukünftige Ferien empfiehlt das Industriemuseum Einzelbesuchern, am Nachmittag die Ausstellung zu besuchen, da vormittags oft Gruppen die „Mitmach-Maschine“ ausprobieren.