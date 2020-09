74. Bergische Kunstausstellung in Solingen : Eröffnung muss intern stattfinden

Gräfrath Bis zum 1. November zeigt das Kunstmuseum die 74. Bergische Kunstausstellung. Preisträger der National Bank AG ist in diesem Jahr der Düsseldorfer Maler Max Hölter.

Trotz aller coronabedingten Auflagen ist Gisela Elbracht-Iglhaut froh, dass die 74. Internationale Bergische Kunstausstellung ab dem 22. September im Solinger Kunstmuseum gezeigt werden kann. „Unter einigermaßen normalen Verhältnisse“, so die Museumsdirektorin bei der Pressekonferenz zur Ausstellung. Allerdings gibt es in diesem Jahr eine schmerzhafte Einschränkung: die traditionell besucherstärkste Eröffnung des Jahres muss ausfallen. „Die Gefahr ist einfach zu groß, dass bei dem großen Andrang das ganze aus dem Ruder läuft und Abstände nicht mehr eingehalten werden“, begründet die Direktorin die Entscheidung, dass die Eröffnung und die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Bergischen Kunstpreises der National Bank AG nur intern stattfinden wird.

„Eingeladen sind alle Künstlerinnen und Künstler mit Begleitung, die Jurymitglieder und die an der Ausstellung beteiligten Museumsmitarbeiterinnen“, erzählt Elbracht-Iglhaut. Allerdings erhält die Öffentlichkeit die Möglichkeit, die Preisübergabe an den den Maler Max Pimpernelli – so der Künstlername des Düsseldorfers Max Hölter – in den sozialen Medien live zu verfolgen. „Wir übertragen die Eröffnung auf Facebook und Instagram“, so die Museumsdirektorin.