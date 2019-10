In Solingen-Wald herrscht Aufbruchstimmung : In Wald herrscht Aufbruchstimmung

Die Filiale der Stadt-Sparkasse an der Poststraße in Wald befindet sich im Eigentum des Kreditinstitutes. Sie liegt aber vom eigentlichen Stadtkern Wald zu weit entfernt. Die Sparkasse sucht deshalb einen neuen Standort. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen „Wald-Arbeiter“ drücken aufs Tempo und sprechen mit Fraktionen über Haushaltsmittel für einen Stadtteil-Manager.

Vor gut zwei Monaten sind die „Wald-Arbeiter“ – eine Gruppe ehrenamtlich tätiger Walder, die den Stadtteil stärken will – an den Start gegangen. „Wir sind fleißig im Hintergrund tätig“, versicherte der Sprecher der Gruppe, der Unternehmer Horst Gabriel. Vorrangiges Ziel bleibe es, zunächst einen versierten Stadtteil-Manager einzustellen, der für Walder Projekte unter anderem Fördertöpfe akquiriert und die notwendigen Prozesse bündelt. „Die Finanzierung muss in den städtischen Haushalt 2020 aufgenommen werden“, betonte Gabriel im Gespräch mit unserer Redaktion. In Kürze, noch vor den Haushaltsberatungen der Parteien, werde man Gespräche mit den Fraktionen aufnehmen, damit ausreichend Mittel für den Stadtteil-Manager Wald in den Etat eingestellt werden. Wunsch der Wald-Arbeiter ist es, auf Dauer einen Stadtteil-Manager in Wald zu haben.