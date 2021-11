Bahnverkehr in Solingen und Remscheid : Abellio steht auf der S 7 vor dem Aus

Die Tage von Abellio auf der bergischen S-Bahn 7 sind wohl endgültig gezählt. Am 1. Februar 2022 soll ein neuer Betreiber die Strecke übernehmen. Foto: Peter Meuter

Solingen/Remscheid Ein Wechsel bei der S 7 erscheint unumgänglich. Die Auftraggeber des Schienenverkehrs, darunter der VRR, haben ein Angebot des in Schieflage geratenen Bahnunternehmens Abellio abgelehnt. Übergang im Februar soll fließend sein.

Das private Bahnunternehmen Abellio wird aller Voraussicht nach nur noch bis Ende Januar auf der Strecke der S-Bahn 7 unterwegs sein. Denn nachdem die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Tochter des niederländischen Mutterkonzerns Nederlandse Spoorwegen am vergangenen Freitag in sprichwörtlich letzter Sekunde ein neues Angebot zur Fortführung der betroffenen Verbindungen in NRW unterbreitet hatte, kam jetzt das Stopp-Signal der zuständigen Aufgabenträger für den Personennahverkehr auf der Schiene.

Man werde den entsprechenden Gremien empfehlen, „das jüngste Angebot der Abellio Rail GmbH zur Fortführung der Verkehre in Nordrhein-Westfalen abzulehnen“, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten gemeinsamen Pressemitteilung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), des Nahverkehrs Westfalen-Lippe (NWL) sowie des Nahverkehrs Rheinland (NVR). Was im Klartext bedeutet, dass Abellio am 31. Januar 2022 den Betrieb auch auf der Strecke des „Müngsteners“ zwischen Solingen, Remscheid und Wuppertal nach etwas mehr als acht Jahren einstellen muss.

INFO Seit Ende 2013 im Bergischen unterwegs Historie Abellio übernahm den Betrieb auf der Strecke des „Müngsteners“ (später S 7) zum Fahrplanwechsel im Dezember 2013 vom bisherigen Betreiber DB Regio, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn AG.

Begründet wurde dieser Schritt vom für die S 7 verantwortlichen VRR sowie von den anderen beteiligten Verkehrsverbünden mit nach wie vor fehlenden wirtschaftlichen Perspektiven. „Abellio hat keinen dreistelligen Millionenbetrag zur Kompensation der wirtschaftlichen Schäden angeboten, auch, wenn das Unternehmen dies zum wiederholten Male in die Öffentlichkeit getragen hat. Zutreffend ist, dass das Angebot nach wie vor nur einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag umfasst“, sagte VRR-Vorstandssprecher Ronald R. F. Lünser. Darum habe man, so Lünser das Angebot „schlechterdings nicht akzeptieren können“.

Tatsächlich hatte Abellio bis zuletzt darauf spekuliert, die S-Bahn 7 bis zum eigentlich vorgesehenen Vertragsende 2028 betreiben zu können – und dies immer wieder auch öffentlich betont. Diese Pläne dürften nunmehr Makulatur sein. Wobei aber einstweilen unklar ist, wie es ab dem 1. Februar 2022 auf der Strecke der S 7 weitergehen wird, steht eine Neuvergabe der Linie doch noch aus.

Zwar haben die Auftraggeber bereits vor einiger Zeit eine Neuausschreibung aller in Rede stehenden bisherigen Abellio-Strecken auf den Weg gebracht, um für den demnächst eintretenden Fall, dass Abelio aus dem Rennen ist, gewappnet zu sein. Aber die entsprechenden Vergaben stehen noch aus, so dass es augenblicklich nur das Ziel ist, „den aktuell gültigen Fahrplan auch weiterhin möglichst umfänglich umzusetzen“, wie die drei Verkehrsverbünde jetzt einmal mehr unterstrichen.

An den Fahrzeugen dürfte ein reibungsloser Übergang jedenfalls nicht scheitern. Denn wie es in der Mitteilung von VRR, NWL und NVR weiter hieß, sind die „derzeit von Abellio eingesetzten Fahrzeuge Eigentum von VRR, NWL und NVR und können hierfür entsprechend genutzt werden“. Sollten die Gremien den Vorschlägen der Aufgabenträger folgen, würden die Verkehrsverbünde im Dezember Maßnahmen einleiten, um die betroffenen Linien mit möglichst geringen betrieblichen Auswirkungen weiterzuführen.

„Trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen werden wir alle gemeinsam unser Bestes tun, um den Fahrplan so weit wie möglich aufrecht zu erhalten“, versicherte in diesem Zusammenhang der Geschäftsführer des NVR, Heiko Sedlaczek. Ziel sei es, die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Man werde die Fahrgäste aber in jedem Fall frühzeitig über etwaige Änderungen informieren, damit sich diese hinsichtlich ihrer Reiseplanung darauf einstellen könnten, so Sedlaczek.

Von zentraler Bedeutung ist es aus Sicht von VRR, NWL und NVR , den Abellio-Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Im Rahmen der anstehenden Überleitungen an andere Unternehmen wollen die Aufgabenträger darum den Übergang von an einem Wechsel interessiertem Personal unterstützen. „Wir sehen, dass die Mitarbeiter von Abellio in dieser schon seit Monaten belastenden Situation ihr Bestes geben und hervorragende Arbeit leisten“, sagte Joachim Künzel, Geschäftsführer des NWL. Daher sei es umso wichtiger, „diesen hochqualifizierten Fachkräften zu sagen, dass sie mit ihren Fähigkeiten auch in Zukunft gebraucht werden, um die Verkehre auf den derzeit von Abellio betriebenen Linien weiterhin in hoher Qualität zu sichern“.