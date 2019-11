Sexueller Übergriff in der S-Bahn : Sexueller Übergriff: Polizei nimmt Mann fest

Foto: dpa/Carsten Rehder

(red) Die Polizei ermittelt gegen einen 26-jährigen in Solingen gemeldeten Mann, der am Samstag, 23. November, in einer S-Bahn zwischen Düsseldorf und Essen eine 21-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die Frau war laut der Polizei in der Bahn eingeschlafen. Nach Angaben von Zeugen nutzte dies der Mann aus, setzte sich neben die Frau und soll ihr dann zwischen die Beine gefasst haben. Die 21-Jährige bekam nach eigenen Angaben von dem Vorfall nichts mit. Dafür aber zwei Männer, die die Polizei informierten, die den Tatverdächtigen im Essener Hauptbahnhof vorläufig festnahm.

(red)