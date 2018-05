Ansichtssache: In einigen Wohngebieten mehr Stellflächen anlegen

Solingen In manchen Quartieren im Stadtgebiet ist die Parkplatznot groß. Gute Lösungen sind gefragt.

Die Solinger sind mobil. Manche nutzen ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Bahnen. Andere fahren gerne mit dem Auto. Und es gibt Haushalte, die nicht nur über eins, sondern gleich zwei oder gar drei Fahrzeuge verfügen - damit jedes Familienmitglied unabhängig ist. Letzteres führt je nach Wohngebiet zu großem Parkdruck. Denn die Straßen in alten Siedlungen, sei es in Höhscheid oder in Gräfrath, sind nicht unbedingt für große Fahrzeugflotten vor der Haustür angelegt.

In der Siedlung Böckerhof ist das jeden Abend so. An Wochenenden kann man froh sein, dass beispielsweise Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatzfall noch durchkommen. Kontrolliert wird von der Stadt hier nur sporadisch. Aber selbst die wöchentliche "Knolle" schreckt manche Autofahrer nicht ab. Sie nehmen das in Kauf, selbst wenn lediglich in 100 oder 150 Meter Entfernung freie Stellplätze vorhanden sind. Der Bauverein Gräfrath hat jetzt Überlegungen angestellt, wie mehr Stellflächen geschaffen werden können. Anwohner der Gartenstraße finden das aber gar nicht gut, weil möglicherweise Gärten wegfallen und sie in den Entscheidungsprozess bisher nicht eingebunden sind.