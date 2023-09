Ab 20. September im Gesundheitshaus Mummstraße Impfzentrum Solingen verimpft neues Vakzin

Wer sich im anstehenden Herbst erneut einer Impfung gegen das Coronavirus unterziehen will, kann dies ab der kommenden Woche in Solingen mit neuem Impfstoff tun. „Ab Mittwoch, 20. Oktober, steht der neue Corona-Impfstoff von Biontech (Comirnaty Omikron XBB 1.5) im Impfzentrum des Gesundheitshauses Solingen zur Verfügung“, hat die Stadt Solingen jetzt mitgeteilt. Der Impfstoff sei „angepasst an die derzeit weit verbreiteten Omikron-Varianten“, hieß es am Dienstag vonseiten der Verwaltung, die darüber hinaus noch einmal jene Personengruppen auflistete, für die eine Impfung mit dem neuen Vakzin empfohlen werde.