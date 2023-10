Stadt Solingen zieht Bilanz Immer mehr Kinder beim Ferienprogramm

Die Angebote zur Gestaltung der Sommerferien waren in diesem Jahr in Solingen noch beliebter als im vergangenen Jahr. Das hat die Stadtverwaltung beobachtet. Die Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit, das Spielmobil und der Ferien(s)pass hatten in den Sommerferien ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche bereitgehalten.