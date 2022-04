Serie Baudenkmäler in Solingen : Wo das Römerbad zum „Meer“ wird

Info

Eine stehen gebliebene Zeit. Foto: Fred Lothar Melchior

Geschichte Die erste städtische Badeanstalt wurde von 1900 bis 1903 errichtet. Für 280.000 Mark ließ sich die Stadt ein Schwimmbecken von 23,67 mal 11 Metern, je acht Wannenbäder erster und zweiter Klasse, zwölf Brausebäder und ein römisch-irisches Bad bauen. Außerdem gab es 24 Umkleidekabinen, zwei Reinigungsräume, einen Trockenraum sowie Wäscherei und Platterei. 1906 kamen ein Dreimetersprungbrett und Massageräume hinzu, 1927 dann das Kinderfreibad Birkenweiher („Planschetarium“). Während des Ersten Weltkriegs wurde das undicht gewordene Becken außer Betrieb genommen (bis 1920/21). Nach den Bombenangriffen im Jahr 1944 dauerte es sogar bis Mai 1951, bis die instandgesetzte Badeanstalt wieder öffnen konnte. 1949 beschloss der Sportausschuss unter Walter Scheel den Wiederaufbau und die Verlängerung des Beckens auf 25 Meter. Aber auch der Badebetrieb hatte weiter seine Bedeutung: Das preisgünstigste Angebot war das „Brausebad für Erwerbslose“. Einige Wannenbäder waren sogar noch bis 2008 in Betrieb. Drei Jahre später wurde das Bad geschlossen.

Denkmalwert Das erste Solinger Hallenbad in städtischer Hand, so die Denkmalschützer, dokumentiert eine um 1900 charakteristische Bauweise ebenso „wie die sozialen Verhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ (Geschlechter- und Klassentrennung). Die Ziegelfassade orientiert sich am Historismus, die ursprüngliche Ausstattung aber am Jugendstil. Unter Denkmalschutz gestellt wurden der gesamte Gebäudekomplex samt angrenzendem Wohnhaus, die Raumstruktur und was noch von der originalen Ausstattung erhalten ist. Der Eintrag in die Denkmalliste fand 1991 statt.