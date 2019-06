Brand : Rauch im Chemietrakt des Gymnasiums Schwertstraße

Solingen Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zum Gymnasium Schwertstraße aus.

(uwv) Im Chemietrakt des Gymnasiums Schwertstraße gab es am Donnerstagvormittag eine heftige Rauchentwicklung. die Schule selbst löste den Notruf aus und alarmierte die Feuerwehr. Die rückte mit einem Großaufgebot zur Einsatzstelle. Insgesamt ein Dutzend Fahrzeuge wurden zur Schwertstraße nahe der Innenstadt beordert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte jedoch kein Feuer fest, allerdings viel Rauch, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Da am Donnerstag Wandertag für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums angesagt war, waren dementsprechend auch nur wenig Schüler in der Schule. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die Räume zu lüften. Die Ursache des Brandes beziehungsweise des Rauches wird nun von der Polizei ermittelt. Ebenfalls die Schadenshöhe.