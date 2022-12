Illegales Autorennen in Solingen? 18-Jähriger nach Unfall im Krankenhaus

Zuvor war der Mann bei einer Geschwindigkeitsmessung aufgefallen. Der 18-Jährige fuhr auf der Burger Höhe aus Richtung Solingen kommend. In einer Kurve verlor er, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme meldete sich ein Mitarbeiter der Stadt, der das Auto des 18-Jährigen unmittelbar zuvor bei einer Geschwindigkeitsmessung mit über 100 km/h gemessen hatte. Erlaubt waren an der Messstelle 50 km/h. Der Führerschein des Mannes sowie sein Fahrzeug wurden aufgrund des Verdachts eines illegalen Straßenrennens sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.