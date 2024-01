Wer kennt diesen Mann? Identität des Toten aus der Wupper bei Solingen weiter unklar

Der Tote war nach Weihnachten im südlichen Bereich von Solingen in der Wupper entdeckt worden. Offenbar hatte der Mann zum Zeitpunkt des Auffindens bereits mehrere Wochen im Wasser gelegen. Auch der Ort, an dem der Mann in den Fluss gelangt ist, konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Fest steht nur, dass der Mann ohne Fremdeinwirkung verstorben ist. Ob er Opfer eines Unfalls wurde oder aber seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat, ist ebenfalls offen. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Toten geben können, sollen sich unter ☏ 0202 / 284-0 melden.