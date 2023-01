Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft „Wir liefern Ideen für die Zukunft“

Hoffnungsfroh stimmt auch die Entwicklung im Tourismus. Uta Schneider: „Wir gehören zu den wenigen Regionen, die das Vor-Corona-Niveau von 2019 übertreffen konnten“ – wenn auch nur leicht. Ein aktuelles Projekt ist das Anbringen von Schildern mit QR-Codes (Zugang zu einer Datenbank) an Sehenswürdigkeiten wie dem Museum Plagiarius, ein anderes die Kooperation „einfach bergisch radeln“. Stephan A. Vogelskamp: „Wir sehen jetzt, wie wertvoll die Entwicklung der Trassen ist.“ Uta Schneider: „Eine Region, in der Menschen gerne leben, lockt auch Touristen an. Und was in den Tourismus investiert wird, kommt auch den Menschen in der Region zugute.“