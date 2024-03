Filiale in Solinger Innenstadt Darum ist Hussel im Hofgarten derzeit geschlossen

Tatsächlich ist auf Aushängen von Hussel in Solingen zu lesen, das Geschäft befinde sich in einem „kurzfristigen Frühlingsschlaf“: „Wir haben vorerst geschlossen“, steht dort geschrieben, und man verweist auf die Standorte in Hilden, Langenfeld und Leverkusen. Wie brancheninterne Medien dazu berichten, soll Hussel über zu wenig Personal verfügen, um alle Standorte weiterhin geöffnet halten zu können. Die Schließung der Solinger Filiale soll nach Angaben von Susanne Bodmann „vorübergehend“ bis 31. März dieses Jahres andauern.