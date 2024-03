Tourismus in Solingen und der Region Lage im Gastgewerbe entspannt sich

Allerdings zeigen die Zahlen auch, dass noch Luft nach oben ist. Bei der Bettenauslastung – wichtiger betriebswirtschaftlicher Indikator für die Branche – gilt nach Angaben der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Wert von 60 bis 65 Prozent als Optimalwert, als so genannter „Break Even“-Punkt. Davon ist die Branche im Bergischen Städtedreieck derzeit noch entfernt: Der Auslastungsgrad der Betten liegt in Wuppertal bei durchschnittlich 44 Prozent, in Solingen bei 32 und in Remscheid bei 31 Prozent.