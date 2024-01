Historische Herberge in Solingen Hotel „In der Straßen“ in Burg soll 2024 in neuem Glanz erstrahlen

In Burg herrscht wahrlich kein Mangel an geschichtsträchtigen Gebäuden. So reicht die Historie des östlichsten Solinger Stadtteils bis ins Hochmittelalter zurück, wovon unter anderem die im späten 19. Jahrhundert wieder aufgebaute Anlage von Schloss Burg kündet. Doch auch jenseits der Burgmauern fühlen sich Besucher des Ortes in längst vergangene Zeiten versetzt – etwa dann, wenn sie vor der Fassade des alten Hotels „In der Straßen“ in Oberburg stehen, die ihrerseits auf das Jahr 1673 zurückgeht, wie eine Inschrift über der Eingangstür des bergischen Fachwerk- und Schieferhauses bezeugt.