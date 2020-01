Holocaust-Gedenken in Solingen : Stolpersteine gegen das Vergessen

Solingen Das Buch „Man soll mich nicht vergessen“ erinnert an Solinger Opfer der Nationalsozialisten.

Da ist auch Tilde Klose, am 12.Dezember 1892 in Solingen geboren. Ihr Vater war der Direktor der Solinger Gas- und Wasserwerke. 1931 tritt sie in die KPD ein, beteiligt sich aktiv am Widerstand. 1935 verhaften sie die Nazis, verurteilen sie zu vier Jahren Zuchthaus. Als die Zeit abgesessen hat, stecken die Nationalsozialisten sie in Schutzhaft. Sie wird in das Frauen-KZ in Ravensburg deportiert. Dort erkrankt sie an Tuberkulose, gilt als nicht mehr arbeitsfähig und wird 1942 nach Bernburg an der Saale deportiert, in eine „Heil- und Pflegeeinrichtung“, die von den Nazis in eine Euthanisie-Anstalt umgewandelt wurde. Die Nazis ermorden sie mit Lkw-Abgasen.Und da ist Jakob Reinhardt, 1908 geboren. Seit 1936 lebt der Sinti mit seiner Frau und den sechs Kindern in der Potshauser Straße 10. Ab 1939 wird er mehrfach zur Wehrmacht eingezogen, infolge des „Ausschwitz-Erlasses“ werden 1943 alle 59 Solinger Sinti nach Ausschwitz deportiert, darunter auch die Familie Reinhardt. Alle sechs Kinder, Jakob Reinhardts Frau Luise und sein Vater Peter Otmar sterben dort. Jakob Reinhardt überlebt. Er wurde als „arbeitsfähig“ eingeschätzt, die Nazis deportieren ihn erst nach Ravensburg, dann nach Sachsenhausen, er muss mit der Waffen-SS gegen die Sowjetarmee kämpfen, kommt in russische Kriegsgefangenschaft und wird Ende 1945 entlassen. Jakob Reinhardt lebt bis zu seinem Tod im Jahre 1975 in Solingen. Ohne seine Familie.Die Biographien geben den Namen auf den Stolpersteinen in Solingen ein Gesicht. Deswegen hat das Buch auch den Untertitel „Stolpersteine in Solingen. Schicksale 1933-1945“. Für 120 der 150 Personen im Buch liegen schon Stolpersteine im Stadtgebiet, die 30 weiteren wurden neu recherchiert. Armin Schultes Buch soll auch „einen Auftakt für die geplante Max-Leven-Gedenkstätte bilden“, sagt Ralf Rogge, der Leiter des Stadtarchivs.„Es gibt keinen Schlussstrich, wir müssen daran erinnern“, sagte Oberbürgermeister Tim Kurzbach bei der Buchvorstellung. Es sei eine natürliche, menschliche Reaktion, zu verdrängen, fügte Kurzbach noch an. „Doch wir dürfen nicht verdrängen. Es waren nicht nur Nazis. Es waren Bürger, auch Solingerinnen und Solinger“, so der Oberbürgermeister.