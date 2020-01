Rund 27.500 Euro Sachschaden : Fahrerflucht nach Unfall

Solingen Hoher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nach einem Lkw-Fahrer.

(red) Am Dienstag kam es gegen 10.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weyerstraße. Ein 70-jähriger Solinger fuhr mit seinem VW Touran in Richtung Wald. In Höhe der Hausnummer 223 kam ihm ein Lastwagen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der VW-Fahrer nach Polizeiangaben nach rechts aus. Hier kollidierte er mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Der Fahrer des Lasters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, den die Polizei auf etwa 27.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.