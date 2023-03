Verbraucherberatung in Solingen Hohe Preise führen zu finanziellen Sorgen

Die Preise steigen. Die Kosten für Lebensmittel sind durch die Inflation in die Höhe geschnellt, infolge des Krieges in der Ukraine haben die Energiekosten enorm zugelegt. Und das bringt immer mehr Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. „Selbst gute Einkommen merken das“, sagt die Leiterin der Verbraucherberatung am Werwolf, Dagmar Blum.