Hofgarten in Solingen : Nach Diebestour Messer gezückt

Im Hofgarten soll der Angeklagte auf Diebestour gewesen sein. Foto: Uwe Vetter

Solingen Ein 22-Jähriger steht vor dem Landgericht Wuppertal, weil er im Solinger Hofgarten geklaut und dann einen anderen Mann bedroht haben soll. Ein Mittäter wurde schon verurteilt.

Erst soll er mehrere Jacken im Hofgarten geklaut haben. Dann soll er einen Mann mit dem Messer bedroht haben, weil der die gestohlenen Jacken nicht hatte kaufen wollen. Nun sitzt ein 22 Jahre alter Algerier am Wuppertaler Landgericht auf der Anklagebank, die Staatsanwaltschaft wirft ihm den Versuch eines besonders schweren Raubes und Bedrohung vor.

Einen Mittäter hatte es gegeben, als Angeklagter und Opfer am Abend des 8. November 2021 aneinandergeraten waren. Auch der soll ein Messer gezogen, aber die Klinge nicht aufgeklappt haben. Das Amtsgericht verhängte gegen den Mann eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten.

Ob man ein Messer aufklappt oder nicht, das macht im juristischen Sinne einen großen Unterschied. Deshalb wurde gegen den einen am Amtsgericht verhandelt, und gegen den anderen nun am Landgericht. Der Angeklagte soll auch noch Stichbewegungen in Richtung des Opfers gemacht haben.

An besagtem Abend war die Gemengelage nach dem verweigerten Kauf und dem Bedrohungsszenario mit Messern immer undurchsichtiger geworden. Das Opfer floh unverletzt vom Tatort, der Angeklagte und der Mittäter sollen dem 28-Jährigen nachgelaufen sein. Offenbar so betrunken, dass sie sich schon bei der Auseinandersetzung nicht hatten auf den Beinen halten können, fiel einer der beiden dann auch noch auf den Boden. Der andere half ihm auf, beide verfolgten ihr Opfer bis zu dessen Wohnung. Dort sollen sie mit lautstarken Schlägen gegen die Türe sogar die Nachbarn aufgeschreckt haben, während das Opfer von drinnen die Polizei rief. Die soll erst nach dem zweiten Notruf ausgerückt sein, da waren der Angeklagte und sein Kompagnon schon wieder weg.

Danach soll es noch mehrere Telefonate zwischen den Männern gegeben haben. Glaubt man dem Opfer, sei es darin nicht um die Geschichte mit dem Messer gegangen, sondern darum, dass auch noch seine kurz zuvor verstorbene Mutter beleidigt worden sei. Das habe er nicht unkommentiert stehen lassen wollen, es folgten gegenseitige Beleidigungen am Telefon. Man habe sich sogar in einem Café treffen wollen, um die Sache zu klären. Zu diesem Zeitpunkt war aber schon die Polizei in der Wohnung des Bruders des bereits verurteilten Mittäters angekommen, aus der „Klärung“ wurde also nichts.