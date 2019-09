Handel in Solingen : Hörgeräte Wasserfuhr feiert seinen runden Geburtstag

Solingen Das Unternehmen befindet sich seit 15 Jahren in der Solinger Innenstadt.

Als die Hörgeräte Wasserfuhr GmbH am 24. September 2004 ihre Eröffnung feierte, hatten die Inhaberin Birgit Wasserfuhr-Fischer und ihr Team ein Ziel. Sie wollten in Solingen dafür sorgen, dass die Kunden in Sachen Hörgeräte die jeweils besten individuellen Lösungen bekommen.

15 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Und Hörgeräte Wasserfuhr ist aus der Solinger Innenstadt schon lange kaum mehr wegzudenken. Das wurde unter anderem auch am gestrigen Mittwoch deutlich, als Birgit Wasserfuhr-Fischer sowie ihre Mitarbeiter – auf den Tag genau eineinhalb Jahrzehnte nach der Eröffnung – den runden Geburtstag begingen. Wie schon in der Anfangszeit werden die Kunden auf allen Feldern der Hörgeräteakustik mit Sorgfalt und Einfühlungsvermögen betreut, wie die Firmeninhaberin jetzt noch einmal unterstrich. Dabei erhielten die Kunden am Mittwoch in dem Geschäft an der Hauptstraße 25 noch ein besonderes Präsent: Neben Sekt gab es beim Kauf eines Päckchens Batterien ein weiteres dazu.