Solinger Ortschaft soll Teil von Wermelskirchen werden Initiative will schnellen Wechsel

Darüber hinaus, so Linda Stricker, seinen die Höhrather, die bis 1975 zu Wermelskirchen gehört haben, aber sonst in Richtung Nachbarstadt orientiert. Dies betreffe unter anderem Behördengänge, was zuletzt dazu geführt habe, dass sogar Flüchtlinge aus der Ukraine versuchten, in Wermelskirchen unterzukommen. „Wir hatten zwei Frauen mit Kindern aufgenommen, die jetzt in Wermelskirchen eine Unterkunft gefunden haben“, sagte Linda Stricker, die sich einen schnellen Stadtwechsel wünscht.