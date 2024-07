Flutkatastrophe 2021 Hochwasserschutz wurde nach der Flut auch in Solingen aufgestockt

Gleichwohl wurden die Anstrengungen für einen besseren Hochwasserschutz nach dem Albtraum vom Juli 2021, bei dem in Solingen ein Toter zu beklagen gewesen war, noch einmal deutlich erhöht. So gibt es beim Wupperverband ein Projekt für das Rückhaltebecken Bornberg in Wuppertal, darüber hinaus sollen eine Hochwasserschutzmaßnahme in Wuppertal-Beyenburg und die Fortsetzung des Hochwasserschutzes am Eschbach in Burg in Zukunft Schlimmeres verhindern.