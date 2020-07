Hochwasserschutz in Solingen-Burg auf der Zielgeraden : Tonnenschwere Last schwebt davon

Zwölf Meter lang und gut 3,5 Tonnen schwer sind die Rohre, die am Montag aus dem Eschbach gehoben und auf einen Lkw verladen wurden. Foto: Peter Meuter

Burg Die Arbeiten zum Hochwasserschutz in Unterburg neigen sich dem Ende zu. Bis einschließlich Mittwoch ist die Ortsdurchfahrt tagsüber gesperrt. Restliche Arbeiten sind noch zu erledigen. Baustellen-Ampel bis Mitte September.

Der Kranführer hebt das riesige Rohr langsam und mit viel Geschick aus dem Eschbach. An zwei Ketten gesichert wird das zwölf Meter lange und rund 3,5 Tonnen schwere, im Durchmesser rund 1,30 Meter große Rohr in die Höhe gehoben. Maßarbeit ist hier von den beteiligten Bauarbeitern gefragt, denn das Rohr, durch das zuvor im Bereich Mühlendamm in Unterburg das Wasser des Eschbachs geleitet worden war, passt so gerade eben auf den bereitstehenden Lkw. Nach wenigen Minuten ist die tonnenschwere Last auf der Ladefläche. Der Lkw nimmt Fahrt auf. Allerdings nur bis zum nahe gelegenen Grundstück der Schlossfabrik. Dort werden die Rohre zunächst zwischengelagert.

Endspurt ist in Sachen Hochwasserschutz in Unterburg angesagt. 2016 bis 2019 wurde die erste Bauphase des Millionen-Projektes in Angriff genommen. Im vergangenen Sommer startete die zweite Bauphase. Projektleiter Patrick Vondung vom Wupperverband ist mit der Umsetzung der umfangreichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz sehr zufrieden. „Wir haben durchweg positive Rückmeldungen von den Bewohnern bekommen. Der Eschbach hat durch das deutlich tiefere Bachbett zudem einen ganz anderen Charakter“, sagt Vondung auch mit Blick auf die Natursteinmauern.

Info Das Land NRW trägt 80 Prozent der Kosten Foto: Peter Meuter Kosten Für den Straßenneubau wurden rund 1,4 Millionen Euro investiert. Davon fördert das Land Nordrhein-Westfalen etwa 80 Prozent. Wesentlich mehr investiert der Wupperverband in den Hochwasserschutz, nämlich etwa 13,1 Millionen Euro. Aber auch hier fördert das Land NRW mit zehn Millionen Euro einen Großteil der Summe.

Noch bis einschließlich Mittwoch ist die Eschbachstraße tagsüber gesperrt, damit die Bauarbeiter ungehindert die restlichen Arbeiten erledigen können. Der Eschbach, der in Unterburg in die Wupper fließt, wird dann bis Ende dieses Monats auf einer Gesamtlänge von 540 Metern zum Teil bis zu 1,60 Meter tiefer gelegt sein. Acht neue Brücken sind eingebaut worden, Ufermauern wurden saniert und zum Teil neu errichtet. „Einige Anschlussarbeiten sind aber noch zu erledigen“, sagt Patrick Vondung. So beispielsweise Schlosserarbeiten an den Brücken. Und am Mühlendamm müssen auch noch Anschlüsse zu den privaten Grundstücken hergestellt werden.

Durch die Bauarbeiten im Bachbett soll Hochwasser in Unterburg künftig nur noch in einem Zeitrahmen von 40 Jahren auftreten. Rein statistisch jedenfalls. „Aber wie sich die lokalen Starkregen-Ereignisse entwickeln, das kann man nicht genau vorhersagen“, sagt der Projektleiter des Wupperverbandes. Mit dem tiefer gelegten Eschbach ist aber zumindest die Voraussetzung dafür gegeben, dass nicht Jahr für Jahr der Bach über die Ufer tritt. Der Wupperverband will zudem in naher Zukunft noch im Oberlauf des Eschbachs, insbesondere auf Remscheider Gebiet, weitere Hochwasserschutz-Maßnahmen einleiten.

Für den Straßenbau war die Stadt Solingen zuständig. Die hat ihre Arbeiten im Ortskern von Unterburg bereits erledigt. Doch die Baustellenampel wird in Unterburg noch mindestens bis Mitte September aufgestellt sein. Das hängt mit den Schlussarbeiten zusammen. „Es macht jetzt wegen der Restarbeiten noch keinen Sinn, die Baustellenampel aufzuheben“, erklärt Patrick Vondung.

Als eine der letzten Maßnahmen steht der Abbau der Behelfsbrücke auf dem Programm, die kurz hinter dem früheren Beverly-Club über den Eschbach verlegt worden war. Was einige Anwohner des Mühlendamms bedauern, zumal sie von ihren Häusern über diese Brücke schneller auf die Eschbachstraße gelangten.