Brückenneubau zwischen Haasenmühle und Nesselrath gerät in Verzug : Hochwasser stoppt Brückenbauarbeiten in Solingen

Solingen Von den Spundwänden sind nur noch die Spitzen zu sehen. Die Barrieren wurden im Zuge des Brückenneubaus zwischen Haasenmühle und Nesselrath vor wenigen Wochen in der Wupper platziert, damit Grundwasser die Bauarbeiten nicht behindert.

Bauarbeiter waren wegen der wetterbedingten Beeinträchtigungen deswegen auch am Donnerstag in der Nähe der Haasenmühle nicht zu sehen. „Die Leichlinger Seite ist komplett überspült“, sagt Projektleiter Detlef Diekel von den Technischen Betrieben Solingen. Zudem könne wegen des Hochwassers auch nicht das Rammgerät in Position gebracht werden, das die Spundwände in den Erdboden drückt. „Der Pegel der Wupper muss erst sinken, bevor wir auf Leichlinger Seite die Spundwände einsetzen können“, sagt Detlef Diekel.

Auf Solinger Seite seien die Spundwände zwar im Boden, und teilweise konnten bereits alte Fundamente der maroden Brücke abgebaut werden. Doch in diesem Spundwandkasten hat sich ebenfalls Wupperwasser gesammelt. „Wir überlegen zurzeit, wie wir das Wasser im Spundwandkasten abpumpen können, damit wir weiter kommen“, sagt Diekel. In den nächsten Tagen werden die Bauarbeiten jedenfalls weiter ruhen. „Weitere Schnee- und Regenschauer sind vorhergesagt“, sagt Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes.

Am regenreichen vergangenen Wochenende schnellten die Pegelstände der Wupper jedenfalls massiv in die Höhe. In Unterburg wurde in der Spitze ein Abfluss von 89 Kubikmetern in der Sekunde gemessen. Das entspricht einem Wasserstand von 280 Zentimetern. „Damit war die Hochwasserwarnstufe von 75 Kubikmetern pro Sekunde zeitweise überschritten“, sagt Fischer. Ein gravierendes Hochwasser habe es gleichwohl nicht gegeben: „Der Hochwasseralarm liegt am Pegel Unterburg bei 115 Kubikmetern/Sekunde beziehungsweise 320 Zentimetern“, erklärt die Sprecherin des Wupperverbandes.