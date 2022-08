Hitze in Solingen : Dürre-Folgen für die Natur sollten uns aufrütteln

Hitze in Solingen

Das beinahe ausgetrocknete Flussbett des Nümmener Bachs ist ein Beispiel für die Folgen der anhaltenden Trockenheit in Solingen. Foto: Rosa Röhder

Meinung Solingen Die Hitze in den vergangenen Wochen zeigt, wie dringend die Natur Klimaschutz braucht. Die Politik ist in der Verantwortung und muss auf allen Ebenen ins Handeln kommen.

Im Grunde fühlt sich der August wie eine einzige Hitzewelle an, die nur zwischendurch von ein paar trüberen Tagen und ganz selten mal etwas Regen unterbrochen wird. Das hat Auswirkungen auf uns – selbst Sonnenanbeter hoffen plötzlich auf Regen und morgens klagen viele Menschen über schlaflose Nächte aufgrund der Wärme. Immerhin sind die Temperaturen zum Wochenende hin zur Abwechslung etwas gesunken.

Aber auch auf die Tier- und Pflanzenwelt hat das derzeitige Wetter Auswirkungen, die zum Teil gravierend sein können. Nicht ohne Grund arbeitet die Kostenpflichtiger Inhalt Stadt gerade an einem Umbau der Wälder hin zu mehr Klimaresistenz. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Lebensraum Wald zu erhalten. Vor allem viele Nadelbäume leiden unter der anhaltenden Trockenheit, weswegen es jetzt darum geht, den Solinger Wald mit Baumarten aufzuforsten, die besser an die Witterungsbedingungen angepasst sind.

Hohe Temperaturen trocknen Bäche in Solingen aus

Ein anderes Beispiel für die Auswirkungen der Hitzeperiode sind die Gewässer in der Stadt. Kostenpflichtiger Inhalt Stellenweise sind Bäche ausgetrocknet, die Wupper führt Niedrigwasser und wird vom Wupperverband durch die Talsperren versorgt, um einen möglichst konstanten Pegel zu halten. Die Einschätzung des Verbands, dass derzeit kein Fischsterben im Wuppergebiet zu befürchten sei, ist dabei immerhin beruhigend, in anderen Gebieten, zum Beispiel am Rhein, klingen Einschätzungen von Fachleuten da schon pessimistischer.