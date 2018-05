Solingen: Himmel der Freuden ist hohler Schein

Solingen Opernpremiere der Eigeninszenierung: Händels "Alcina" wird entrümpelt und zum subtilen Kammerspiel.

"In unserem Jahrhundert macht sich eine völlige Stagnation geltend, indem das Repertoire so gut wie nichts Neues mehr aufnimmt. Die Gruppe der immer wieder begehrten Werke ist praktisch abgeschlossen. Das Neue, immer seltener als Ausnahme zugelassen, wird sogleich wieder ausgeschieden." An dem, was der Komponist Ernst Krenek vor über 80 Jahren über den Opernbetrieb schrieb, hat sich heute nicht viel geändert. Spricht Krenek von der zeitgenössischen Oper, so lässt sich das auf Werke ausdehnen, die scheinbar nur noch von historischem Interesse sind. Etwa die Barockopern Händels.