Hilfseinsatz im Solinger Altenheim : „Was man hier mitnimmt, bleibt einem erhalten“

Soldaten der Bundeswehr helfen im Elisabeth-Roock-Haus: Hauptgefreite Alexandra Bursie (r.) und Heinz Gildemeister beim Spaziergang im Garten. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Seit Anfang Mai unterstützen Bundeswehr-Soldaten aus Ahlen im Rahmen einer Amtshilfe das Personal im Elisabeth-Roock-Haus. Über ihren Arbeitsalltag im Solinger Altenzentrum berichtet Soldatin Alexandra Bursie.

Dass ich an einem Hilfseinsatz teilnehmen würde, war schon seit Wochen klar. Immerhin gehöre ich zu einer Gruppe von 15.000 Soldatinnen und Soldaten, die die Bundeswehr als freiwillige Unterstützer verschiedenen sozialen Einrichtungen auf Antrag zur Verfügung stellt. Das Ziel meiner Reise war aber bis ganz kurz vorher unbekannt. Dann erfuhr ich zu meiner freudigen Überraschung: Es geht nach Solingen, in meine Heimatstadt, in der meine Familie lebt – und der ich nach der Schule erst einmal den Rücken gekehrt hatte.

Denn als Mitglied des Aufklärungsbataillons 7 verbringe ich nun seit inzwischen einem Jahr und drei Monaten die Wochentage in der Kaserne im westfälischen Ahlen, gut 100 Kilometer von Zuhause entfernt. Nach meinem Abitur am Gymnasium Schwertstraße hatte ich mich für den freiwilligen Wehrdienst entschieden – eigentlich nur für die Übergangszeit bis zu meinem geplanten Medizinstudium. Doch meine Erlebnisse bei der Truppe änderten meine Pläne: Der Dienst gefiel mir schnell so gut, dass ich mich als Soldatin auf Zeit für vier Jahre verpflichtete.

Bewohnerin Helga Leone und HG Alexandra Bursie spielen eine Partie „Mensch ärgere Dich nicht“. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mein Solinger Einsatz führte mich in diesem Mai ins Elisabeth-Roock-Haus an die Wiener Straße – einem vertrauten Ort, an dem ich auch früher gelegentlich vorbeikam. Und doch war die Arbeit im Altenzentrum eine neue Erfahrung – und ein absolutes Kontrastprogramm zum Alltag in der Kaserne. Die Stadt Solingen hatte für das Haus Amtshilfe beantragt, um den Mehraufwand durch die Corona-Krise stemmen zu können. Schließlich sind in dieser Zeit zum Schutz der Bewohner viele Handgriffe dazugekommen. Und auch das, was sonst den Angehörigen auf ihrem Besuch vorbehalten bleibt – ein bisschen mit ihren Lieben draußen spazieren gehen oder spielen – übernehmen nun die Soldaten. In Nordrhein-Westfalen ist es im Moment der einzige Einsatz der Bundeswehr in einem Altenzentrum.

Fünf Gruppen mit jeweils sechs Freiwilligen sind nun jeweils eine Woche – voraussichtlich bis zum 5. Juni – dort. Ich war für die zweite Woche bis Christi Himmelfahrt eingeteilt. Jeder der sieben Arbeitstage begann für mich morgens um 9.30 Uhr. Mein Platz war dabei die Rezeption, an der Einmal-Handschuhe, Mund-und-Nasenmasken und ein Klemmbrett mit der Besucherliste bereitliegen. Die Aufgabe bestand vor allem darin, Besucher zu empfangen und sie in die Hygienevorschriften einzuweisen. Schließlich können alle nur in einem Besucherraum hinter einer Glasscheibe und über ein Babyphone mit ihren Verwandten sprechen. Und auch dieser Raum muss hinterher wieder komplett desinfiziert werden. Der Terminplan war an manchen Tagen ziemlich prall gefüllt. Auch Geschenke von Gästen und Kleider brachten wir den Bewohnern – und fanden sehr schnell einen guten persönlichen Draht zu ihnen: Immer wieder ergaben sich lebhafte Gespräche, in denen die Menschen von alten Zeiten erzählten oder wegen vieler anderer Dinge auf uns zukamen. Dabei wurde auch viel gelacht. Das Lächeln der Leute ist immer eine Bestätigung, am richtigen Platz zu sein. Und wenn man am Empfang sitzt, merkt man sich zum passenden Gesicht auch schnell den richtigen Namen.

Info Haus in Höhscheid bietet 80 Bewohnerplätze Das Elisabeth-Roock-Haus, benannt nach der früheren Solinger Oberbürgermeisterin, bietet 80 Bewohnerplätze für Menschen aller Pflegegrade. Die Einrichtung an der Wiener Straße 65 in Höhscheid gehört zu den Altenzentren der Stadt Solingen – ebenso wie das Eugen-Maurer-Haus in Gräfrath und das Gerhard-Berting-Haus in Wald.