Baustellen-Endspurt : Hildener Straße wird am Wochenende gesperrt

Solingen Spielt das Wetter mit, soll am Sonntag die Straßendecke zwischen Ulmenstraße und Grenzstraße gebaut werden.

Ein Ende ist in Sicht. Nachdem die Hildener Straße in Ohligs während der zurückliegenden 15 Monate umfassend saniert worden ist, stehen nun nur noch einige wenige Arbeiten an. Allerdings müssen sich die Autofahrer am kommenden Woche noch einmal auf Unannehmlichkeiten einstellen. Denn am Sonntag steht eine Sperrung der wichtigen Ausfallstraße im Solinger Westen auf dem Programm.