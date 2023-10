MesserGabelScherenMarkt am 4. und 5. November Hier gibt’s alles zum Schneiden made in Solingen

Was ist in der Gesenkschmiede zu sehen? Die Gesenkschmiede Hendrichs wurde im Jahr 1886 in Solingen-Merscheid gegründet. Mit mehr als 30 Fallhämmern, angetrieben von einer Dampfmaschine, konnten am Tag mehrere Tausend Scherenhälften geschmiedet werden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Solingen führender Weltmarktproduzent und die Gesenkschmiede Hendrichs zu einem der größten Betriebe der Stadt. Nach der Fabrikschließung 1986 und der unmittelbaren Übernahme durch den Landschaftsverband Rheinland wurde das Museum unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Auflagen 1999 als Museum eröffnet. Alle Maschinen, die Fallhämmer, Pressen und Fräsmaschinen, alle Werkzeuge, auch die Werkbänke für die Werkzeugmacher sind komplett erhalten. Alles steht noch an seinem Platz und wartet darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden.