Wirtschaftsförderung in Solingen Hier erhalten Unternehmer Geld für Investitionen

Wer das Programm jetzt anzapfen will, geht nicht als Erster an den Start, denn „Solingen hat den Topf in den vergangenen zehn Jahren schon ordentlich genutzt“, sagt Balkenhol. Seit 2014 wurde ein Investitionsvolumen von 83 Millionen Euro bei insgesamt 49 Projekten mit öffentlichem Geld in Höhe von 19,5 Millionen Euro unterstützt. Das macht eine Förderquote von 23 Prozent. Doch da geht noch mehr, erreicht Remscheid doch bereits eine Förderquote von 25 Prozent. Unterstützen wollen Bund und Land damit Investitionen, die in der Region zu weiteren Arbeitsplätzen führen oder – und das ist neu – diese über einen längeren Zeitraum zumindest sichern. Folgerichtig muss sich der Unternehmer für fünf Jahre bereit erklären, sein Personal zu behalten.