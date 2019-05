Schiedswesen in Solingen : „Es gibt keinen Gewinner und Verlierer“

Die Arbeit der Schiedsleute: Wenn sich Nachbarn über hohe Zäune und Mieter über das Flurputzen zoffen.

Zur Person Herbert Gerbig, der in der Nähe von Kassel geboren wurde, lebt seit 1971 in Solingen. Der gelernte Oberleitungsmonteur engagiert sich seit Juni 1990 im Schiedswesen – zunächst als Schiedsmann, seit 1994 auch als Obmann für Solingen. Seit 1996 gehört der heute 72-Jährige dem Vorstand der Bezirksvereinigung Wuppertal an, der er seit 2004 vorsitzt. Seit jenem Jahr ist Gerbig auch für die SPD im Stadtrat und im Seniorenbeirat, den er seit 2009 leitet. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender im Zentralen Betriebsausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und im Aufsichtsrat des Klinikums. Gerbig, der sich zudem bei der Arbeiterwohlfahrt und für den Naturpark Bergisch Land engagiert, erhielt 2012 das Bundesverdienstkreuz.

Gerbig Bundesweit gibt es bei Schiedsfällen in knapp 60 Prozent der Fälle eine Einigung. Das ist in meinem Bezirk in Ohligs ähnlich. Ich habe in 29 Jahren nur einmal eine Verhandlung abgebrochen.