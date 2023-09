Stadtfest in Solingen „Heißes Pflaster“ Zöppkesmarkt

INFO

Stabwechsel Organisator Falk Dornseifer will sich aus der Vorbereitung des Marktes herausziehen und diese an jene übertragen, „die dieses Jahr schon teilweise maßgeblich unterstützt haben“. Es liefen bereits Gespräche mit Vereinen, die eine Kooperation angeboten hätten. Veranstalter bleibe aber die Brauchtums UG. Und am jeweiligen Wochenende selbst stehe er zur Verfügung, so Dornseifer. „Aber ich muss sagen, Aufwand und Kraft, die ich hier einbringe, natürlich ehrenamtlich, ist nicht mehr zu stemmen. Es gibt auch noch meine Familie, meine Firma und meine Gesundheit“.