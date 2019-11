Zwei Heilpraktiker am Central arbeiten Wand an Wand : Naturheilkunde für Mensch und Tier

Ralf Lingelbach und Martina Röhreke mit den Elo-Hunden Tami, Ilay und Rico. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Am Central arbeiten Tierheilpraktiker Ralf Lingelbach und Heilpraktikerin Martina Röhreke im „Medi Aktiv Center“ Wand an Wand. 2015 hatte Lingelbach sein Zentrum für die Rohfütterung von Hunden eröffnet.

Martina Röhreke war mit ihrer Elo-Hündin bereits in die Tierklinik nach Hannover gefahren, hatte Röntgen- sowie Schalluntersuchungen und eine Biopsie der Leber durchführen lassen. Dann erhielt die Düsseldorfer Heilpraktikerin einen Tipp von einer Patientin: Sie solle sich doch einmal auf den Weg nach Solingen machen.

Am Central hatte Tierheilpraktiker Ralf Lingelbach 2015 sein Zentrum für die Rohfütterung von Hunden („barfen“) eröffnet. Lingelbach konnte helfen: „Nach ausführlicher Anamnese weiß ich, was los ist.“ Sicherheit brachte seine Analyse des Hundeurins, in dem große Kristalle schwammen. Der Tierheilpraktiker schlug unter anderem eine Umstellung der Ernährung und den Einsatz homöopathischer Mittel vor.

Info Von der Geburtshilfe zur Trauerbegleitung Leistungen Ralf Lingelbach (54) bietet unter anderem Tumor-, Arthrose- sowie Allergietherapie, Ernährungsberatung und Trauerbegleitung an und unterstützt Geburten (mit Hausbesuchen). Er gestaltet Vorträge und Seminare und engagiert sich in Tierschutzvereinen wie „Vergessene Tierseelen“ und „Tiere in Not Solingen“. Die 61-jährige Martina Röhreke behandelt Schmerzen, auch mit Akupunktur, kümmert sich um den Stoffwechsel, erstellt Hormonprofile sowie Blutanalysen und ist vor allem auf Diät- und Ernährungsberatung spezialisiert.

Das war vor zwei Jahren. Jetzt bieten Ralf Lingelbach und Martina Röhreke ihre Dienste Wand an Wand an: In diesem Herbst haben sie rund 200 Quadratmeter im Gebäude Schlagbaumer Straße 178 bezogen. Die ehemalige Postfiliale wurde zuletzt von einem Pflegedienst genutzt. „Wir haben noch keine richtige Eröffnung gefeiert, sondern einfach losgelegt“, sagt der Tierheilpraktiker und zertifizierte Tierernährungsberater. „Bisher gibt es erst wenige Kooperationen dieser Art in Deutschland.“

Seine Räume erreicht man von der Hofseite aus, wo auch die Parkplätze liegen, während die Praxis von Martina Röhreke ihren Zugang von der Straßenseite hat. Die gebürtige Freiburgerin arbeitet seit 2009 als Heilpraktikerin.

Außerdem ist sie noch als Pharmazeutisch Technische Assistentin (PTA) in einer Apotheke tätig. Ihre Praxis an der Schlagbaumer Straße ist deshalb nur an drei Tagen in der Woche geöffnet. Spätestens Ende 2020 will Martina Röhreke aber nur noch praktizieren. „Meine Ausbildung zur PTA erleichtert mir in vielerlei Hinsicht die Arbeit als Heilpraktikerin“, erläutert die 61-Jährige. „Das kann ich wunderbar miteinander verbinden.“ Sie und der 54-jährige Ralf Lingelbach sehen zudem gute Chancen, voneinander zu lernen und zu kooperieren: Akupunktur etwa, wie Röhreke sie anbietet, ließe sich auch für Tiere nutzen. „Und nach der Behandlung ihrer Tiere“, so Lingelbach, „kommen oft auch die Halter mit Fragen zu ihrer persönlichen Gesundheit.“

Was sagen die Heilpraktiker zur Kritik an ihrem Berufsstand? „Wir können etwas bewirken, selbst wenn man uns momentan so stark anfeindet“, antwortet Lingelbach. Der gebürtige Schwelmer, der in Gevelsberg wohnt, wird auch von Tierhaltern aufgesucht, die weit entfernt leben. Die „Patienten“ sind meistens Vierbeiner, im Regelfall Hunde, Katzen und Pferde. Lingelbach: „Solingen ist eine der Städte, in denen die meisten Hunde angemeldet sind.“

Zu Martina Röhreke („in die Heiler-Schublade wollen wir bestimmt nicht gesteckt werden“) kommen 20- bis 80-Jährige. „Ich habe Patienten, die mir bescheinigen, dass sie eine neue Lebensqualität haben, die sie vorher nicht kannten. Für einige ist es eine Kassenleistung, andere investieren wiederum selbst in ihre Gesundheit.“