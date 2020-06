Einsatz in Solingen : Feuerwehr muss Kellerbrand löschen

Solingen Die Solinger Feuerwehr wurde am späten Sonntagabend von Anwohnern zu einem Kellerbrand am Hegelring in Wald gerufen. Zum Glück ging der Einsatz in dem Mehrfamilienhaus glimpflich aus.

Gegen 23.20 Uhr wählten die Anwohner den Notruf, aus ungeklärter Ursache war im Keller ein Brand ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits mehrere Bewohner das Haus verlassen, die übrigen wurden von der Feuerwehr durch das noch nicht verrauchte Treppenhaus in Sicherheit gebracht.

Anschließend wurde das Feuer im Keller gelöscht und die Räume belüftet. Die Wohnungen im Erdgeschoss wurden kontrolliert und anschließend konnten alle Bewohner wieder in das Gebäude. Es wurde niemand verletzt.

(red)