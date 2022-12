Städtische Finanzen in Solingen Krisen bringen Stadt in finanzielle Nöte

In diesem Kontext listete der Oberbürgermeister einmal mehr die Herausforderungen auf, die die Stadt zu schultern habe. So gelte es, sich auf mögliche Ausfälle der Energieversorgung einzurichten. Und dazu komme, dass allgemein mehr in den Katastrophenschutz investiert werden müsse. Gleiches, so Kurzbach, gelte aber auch für Kinder und Jugendliche. „Hier investieren wir wie seit Jahrzehnten nicht, weil viel nachzuholen ist“, erinnerte das Stadtoberhaupt an die Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten, die in Solingen tatsächlich Summen in dreistelliger Millionenhöhe ausmachen.