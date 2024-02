Bekanntes Restaurant in Solingen Haus Pfaffenberg steht zum Verkauf

Eine der bekanntesten gastronomischen Adressen Solingens soll einen neuen Eigentümer bekommen. Denn nachdem der Betrieb im Restaurant Pfaffenberg in Höhscheid Mitte Dezember vergangenen Jahres eingestellt worden ist, wird das namhafte und weit über die Grenzen der Klingenstadt hinaus bekannte Haus mit dem beeindruckenden Weitblick ins Tal der Wupper sowie in die Bergische Landschaft nun zum Verkauf angeboten. Das haben der bisherige Besitzer, der Solinger Unternehmer Michael Kölker, sowie das mit der Veräußerung beauftragte und ebenfalls in der Klingenstadt beheimatete Maklerbüro, die Gunnar Holz Immobilienmakler GmbH, am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.