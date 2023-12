Haus in Solinger Innenstadt verfällt Was passiert mit der Ruine am Werwolf ?

Der Passant, der an dem Gebäude vorbei geht, schüttelt den Kopf. „Das sieht doch schon lange so aus“, sagt er. So viel er wisse, solle das Haus doch eigentlich abgerissen werden. „Aber hier passiert nichts. Ein Schandfleck.“ Auch zwielichtige Gestalten habe er auf dem Gelände schon gesehen. „Aber das kenne ich. Ich bin Hausverwalter. In manchen Objekten treiben sich welche im Keller rum. Die muss ich dann immer wieder rauswerfen“, sagt er und geht weiter.