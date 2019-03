Polizeieinsatz : Hauptbahnhof nach Kofferfund teilweise gesperrt

Ohligs Ein einsamer Koffer am Busbahnhof in Ohligs hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch Teile des Hauptbahnhofs wurden gesperrt. Später gab es Entwarnung.

Ein herrenloser Koffer hat am Donnerstagvormittag rund um den Solinger Hauptbahnhof in Ohligs für reichlich Aufregung gesorgt. Für gut eine Stunde mussten Teilbereiche des Busbahnhofs am Bremsheyplatz gesperrt werden. Und auch der Hauptbahnhof selbst war betroffen, wo ab etwa 11.30 Uhr ein Abschnitt des Bahnsteiges 1 nicht mehr betreten werden durfte.

Später kam dann die Entwarnung. „Offensichtlich hatte nur jemand den Koffer vergessen und stehengelassen“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Nach dem ersten Alarm am späten Vormittag waren mehrere Beamte zum Einsatzort ausgerückt. Darüber hinaus wurden die Kräfte von Kollegen der Bundespolizei unterstützt. Am Busbahnhof angekommen, sperrten die Beamten den Bereich mit dem Koffer mit Absperrband weiträumig ab. Danach nahmen die Polizisten das verlassene Reiseutensil genauer unter die Lupe. Wobei sich relativ schnell herausstellte, dass von dem Koffer wohl keine Gefahr ausging. Eine Einschätzung, die bestätigte, als der Koffer geöffnet wurde.

Dementsprechend konnten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Wem der Koffer gehört, stand aber zunächst nicht fest. „Wir behandeln die Angelegenheit nun als einfache Fundsache“, hieß es am Donnerstagmittag vonseiten der Polizei.

(or)