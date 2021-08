Rund um den Solinger Hauptbahnhof : Ebenerdiger Tunnelzugang als Aufzug-Alternative

Der hintere Bereich des Solinger Hauptbahnhofes in Ohligs soll neu gestaltet werden. Der Baubeginn des hier geplanten Hotels lässt allerdings immer noch auf sich warten. Foto: Peter Meuter

Ohligs Die Ortsgruppe Solingen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) fordert mehr Stellplätze für Räder am Hauptbahnhof und Öffnung der Sauerbreystraße. Am Mittwoch Ortstermin in Ohligs.