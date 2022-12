Haribo feiert Geburstag Aus dem Leben eines Goldbären

Seit den 70er-Jahren entstehen die kleinen Bärchen in Solingen. Zuvor war Haribo 1968 in die damalige Dr. Hillers AG eingestiegen, die gesunde Bonbons hergestellt hatte. Später wurde das Werk umgewidmet und im Laufe der Folgejahre immer weiter ausgebaut. Heute wird in Gräfrath im Schichtsystem an allen Tagen der Woche gearbeitet. Dabei entsteht ein hoher Energieaufwand. Sorgen wegen der aktuellen Energiekrise macht der Solinger Werksleiter aber kaum, wie er sagt: „Hier war man früher schon so weitsichtig, Kessel einzubauen, die sowohl mit Öl als auch mit Gas zu beheizen sind. Insofern sind wir bei den aktuellen Umständen, was die Energiezufuhr betrifft, ein Stück weit flexibel.“