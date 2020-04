Prozess in Wuppertal : Handys mit Falschgeld bezahlt – Solinger vor Gericht

Solingen/Wuppertal Seit Oktober 2019 wird beim Landgericht Wuppertal gegen einen 45-jährigen Solinger verhandelt, der sich im September 2015 mit gefälschten 500-Euro-Scheinen in Handy-Läden in Solingen hochwertige gebrauchte Handys erschlichen haben soll.

Mit dem Wechselgeld habe er seinen Lebensunterhalt bestreiten wollen. Die „Blüten“ waren erst nach Einzahlung bei der Bank aufgefallen. Prompt hatte sogar das Bundeskriminalamt Interesse gezeigt – die Qualität der Fälschungen aus dieser Quelle war so ausnehmend gut, dass sogar Banken in Frankreich und Holland darauf reingefallen waren.

In Holland scheinen auch die Fälscher selbst zu sitzen, so vermutete das Gericht nach der Verteilung der Fallzahlen – wo genau aber, dazu konnte oder wollte der Angeklagte an den mehr als zehn Verhandlungsterminen bislang nichts beitragen. Nach seiner Darstellung sei er nur zufällig zu diesen Scheinen gekommen, die seien ihm „als echt“ untergeschoben worden. Er sei also ein Opfer. Das Gegenteil konnte das Gericht ihm bis jetzt nicht nachweisen.