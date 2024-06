Explosion mit einem Toten Handelte der Täter von Solingen im Auftrag?

Gleichzeitig ist der mutmaßliche Brandanschlag auf ein Café mit angeschlossenem Wettbüro an der Konrad-Adenauer-Straße in der Nordstadt selbst aber nach wie vor das alles andere überlagende Thema – wobei einige Zeugen der schweren Explosion davon ausgehen, dass nicht allein der potenzielle und vermutlich aus Afrika stammende Täter, dessen Identität weiterhin nicht bekannt ist, daran beteiligt gewesen sein könnte. So soll es in der jüngeren Vergangenheit nämlich immer wieder zu Auseinandersetzungen mit einem anderen Afrikaner gekommen sein, der seit einigen Tagen regelmäßig im Bereich rund um die Konrad-Adenauer-Straße aufgetaucht sein und dort für erheblichen Ärger gesorgt haben soll.