Für die Innenstadt in Solingen Handelsverband fordert weitere Miethilfen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht schwarz. Laut einer neuen HDE-Prognose werden in diesem Jahr bundesweit noch einmal rund 9000 Geschäfte die Segel streichen. Wobei der Verband in seiner in dieser Woche veröffentlichten Untersuchung voraussagt, dass von dieser neuen Welle der Geschäftsaufgaben wohl vor allem wieder Händler aus dem Bereich des „kleinbetrieblichen Nonfood-Fachhandels“ besonders betroffen sein werden – also all jene Geschäftsleute, die mit ihren oftmals als Familienunternehmen geführten Traditionsläden teilweise schon seit Generationen vor Ort vertreten sind.