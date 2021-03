Handball-Bundesliga : Sebastian Hinze verlässt BHC im Sommer 2022

Solingen In einem Jahr wird eine Ära beim Handball-Erstligisten Bergischer HC zu Ende gehen: Sebastian Hinze wird seinen dann auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Das gab der Verein am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Seit der Saison 2012 fungiert der der 41-Jährige als Cheftrainer bei den Löwen, mit denen er in den laufenden Spielzeit aktuell auf Tabellenrang sechs rangiert. Das BHC-Urgestein wird seit Wochen als künftiger Trainer der Rhein-Neckar-Löwen gehandelt.

Die beiden nächsten Spiele des Bergischen HC am Ostersonntag gegen die MT Melsungen sowie am 8. April bei HBW Balingen-Weilstetten sind indes abgesagt worden. Zwei BHC-Profis wurden nach dem Auswärtsspiel gegen den HC Erlangen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Mannschaft befindet sich bis 8. April in Quarantäne.